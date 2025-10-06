به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در بدو ورود، جعفر پناه مورد استقبال بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی و جمعی از مدیران و مسئولان استانی قرار گرفت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قائم‌پناه در جریان این سفر از دانشکده داروسازی و تجهیزات جدید بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد که از محل مصوبات سفر ریاست‌جمهوری تأمین شده است، بازدید خواهد کرد.

همچنین، حضور در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، بازدید از پروژه آبرسانی به شهر بجنورد و افتتاح هم‌زمان ۵۶ مدرسه با ۱۶۲ کلاس درس در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی از دیگر برنامه‌های این سفر است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ویژه ۱۳ دستگاه اجرایی استان حضور خواهد یافت و از مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست ثریا بازدید می‌کند.

در پایان این سفر، نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان شمالی و جلسه شورای اداری استان به‌منظور جمع‌بندی نتایج بازدید‌ها و برنامه‌ها برگزار خواهد شد.