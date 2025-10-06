به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح لایحه قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس این مصوبه، واحد پول ملی ایران همچنان ریال خواهد بود و هر ریال معادل ۱۰۰ قران تعریف می‌شود، این به معنای حذف ۴ صفر از پول ملی است.

دکتر سید شمس‌الدین حسینی تأکید کرد: این تغییر بلافاصله اجرایی نخواهد شد؛ بلکه بانک مرکزی دو سال فرصت دارد تا مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح را فراهم کند.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس افزود: پس از آن یک دوره گذار سه‌ساله پیش‌بینی شده است که در آن اسکناس‌ها و مسکوکات جدید و فعلی به‌صورت همزمان در معاملات قابل استفاده خواهند بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:

این مصوبه به افزایش کارآمدی اسکناس و مسکوک در معاملات اقتصادی کمک خواهد کرد و گامی مهم در اصلاح ساختار پولی کشور محسوب می‌شود.