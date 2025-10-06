پخش زنده
در فصل گاوبانگی محیط بانان در ۳۰ فرماندهی و پاسگاه موقت پارک ملی گلستان مراقبت از مرالها را چند برابر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ همزمان با فصل تولید مثل گوزن قرمز ایرانی با افزایش رویارویی مرالها و شکارچیان، محیط بانان با کمک دوستداران حیات وحش که از نقاط مختلف کشور به پارک ملی گلستان آمدهاند، در شیفتهای ۲۴ ساعته از بزرگترین گوزن کشور محافظت میکنند.
احمد رادمان رئیس پارک ملی گلستان گفت در این ایام ۸۰۰ محیط بان افتخاری، جوامع محلی و دانشجو برای شرکت در حفاظت مرالها ثبت نام کردهاند.
مرالها سالهای قبل در امتداد البرز و در جنگلهای هیرکانی از آستارا تا شمال خراسان زندگی میکردند، اما اکنون به انتهای خط البرز یعنی شرق گلستان و غرب خراسان شمالی کشیده شده و در دیگر مناطق به صورت لکهای زیست میکند.
این فصل که ترکیبی از رنگارنگ خزان در جنگلهای هیرکانی هم هست، مستندسازان فرصت را غنیمت شمرده و در این خطه از سرزمین ایران حضور یافتهاند.
کوهیار ابراهیم نژاد مستند ساز صدا وسیمای خراسان شمالی برای تهیه یک قسمت از مستند حیات وحش این استان که اختصاص به مرالهای شهرستان سملقان و گرمه دارد به این منطقه آمده و در کنار جعفر پناه پور عکاس حیات وحش به ثبت این ذخیرههای زیستی میپردازند.
گوزن قرمز ایرانی ۱۸۰ سانتی متر قر و وزنش بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم دارد. طول شاخ این گونه جانوری به ۱۲۰ سانت هم میرسد که در اواخر زمستان میافتد و مجددا میروید.
پارک ملی گلستان بعنوان ذخیره گاه مهم گونههای حیات وحش در سه استان خراسان شمالی، گلستان و سمنان واقع شده که بیش از ۹۰ درصد گونههای حیات وحش آن در خراسان شمالی زیست میکنند.