در نیمه اول امسال
افزایش ارزش و وزن کالای صادراتی از خراسان رضوی
صادرات کالا از خراسان رضوی در نیمه اول امسال، ۳۴ درصد در ارزش و ۳۰ درصد در وزن، افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی مسایل اقتصادی در حوزه پیمانهای بینالمللی، توسعه روند صادرات استان را دستاورد ارزشمندی دانست که باید تقویت شود و افزود: دیپلماسی اقتصادی از شعارهای مهم دولت است که در این استان عملیاتی شده است و در این راستا کمیسیونهای مشترک بین ایران و سایر کشورها باید به مرحله اجرا برسد که استانهای مرزی در پیادهسازی مصوبات آن نقشی فعال ایفا کنند.
غلامحسین مظفری اضافه کرد: در بحث مرزها، سرعتبخشی به تردد وسایل نقلیه میتواند میلیونها دلار صرفهجویی در بخش حمل و نقل جادهای ایجاد کند و لازم است با همگرایی همه بخشها این فرآیند تسریع شود.
او ادامه داد: تشکیل میزهای تخصصی کشورها همچون میز پاکستان و افغانستان برای پیگیری جامع موضوعات اقتصادی ضرورت دارد، همچنین، تفویض اختیارات ویژه رییسجمهور به استانداران یا تعیین سفرا بهعنوان نمایندگان ویژه رییسجمهور، میتواند اثربخشی روابط را افزایش دهد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر تشکیل کنسرسیومهای صادراتی، از اتاق بازرگانی خواست تعرفههای تجاری و ظرفیتهای کشورهای هدف را احصا کند و افزود: کشورهای بزرگی مانند روسیه و چین از ساختار کمونیستی فاصله گرفته و به نتایج اقتصادی مطلوب رسیدهاند، ما نیز باید با محوریت بخش خصوصی چنین مسیری را طی کنیم.
لازمه حضور موفق در پیمانهای بین المللی، داشتن تجارت آزاد
رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ماهیت پیمانهای بینالمللی اظهار کرد: در داخل کشور هیچ بخشی از اقتصاد آزاد را نداریم، اما تمام این پیمانها که وارد آنها شدهایم بر اساس تجارت آزاد بنا شدهاند.
محمدرضا توکلی زاده با بیان اینکه عضو شدن در این پیمانها، مستلزم تطبیق با قواعد تجارت آزاد است، افزود: از سال ۱۳۹۷ به بعد، تمایل به سرمایهگذاری در کشور وجود داشته، اما ابزار و شرایط اجرایی آن فراهم نشده که نبود این ابزارها باعث شده است بسیاری از طرح و فرصتها به نتیجه نرسد.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به فلسفه وجودی سازمانها و پیمانهای بینالمللی گفت: یکی از دلایل اصلی تشکیل این سازوکارها، کاهش و حتی حذف وابستگی به دلار بوده است، اما سیاستهای جاری بانک مرکزی، روزبهروز وابستگی را ما به دلار بیشتر میکند.
حسین محمدیان افزود: موضوع رفع تعهد ارزی و الزام به بازگرداندن درآمدها به دلار، حتی در زمانی که مبادلات با کشورهای منطقه با ارزهای ملی یا دیگر ارزها انجام میشود، همچنان از سوی بانک مرکزی اصرار میشود.
وی این رویکرد را با منطق پیمانهای منطقهای در تضاد خواند و گفت: تکنرخی کردن ارز، گام نخست برای تحقق تجارت آزاد است، اما این گام در سیاست ارزی کشور برداشته نشده است و همین، مانع مهمی برای پیوستن و بهرهگیری کامل از ظرفیت پیمانهای منطقهای محسوب میشود.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه پیمان اوراسیا ادامه داد: با وجود استقبال فعالان بخش خصوصی از پیوستن به این پیمان، هنوز سازوکارهای لازم برای استفاده عملیاتی از فرصتها فراهم نشده و حتی یک مورد مستند از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای توافق اوراسیا وجود ندارد، در حالی که تجارت آزاد بهصورت رسمی امضا شده است.
محمدیان اضافه کرد: ارقام صادرات و واردات کالا از خراسان رضوی نشان میدهد که اولویت اصلی ما باید توسعه همکاریهای منطقهای باشد، چرا که بسیاری از این پیمانها تحت تاثیر سیاستهای آمریکا و اروپا قرار دارند و استفاده از ظرفیت همسایگان میتواند اثرات این محدودیتها را کاهش دهد.