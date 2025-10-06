پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: فرآیند خصوصیسازی و واگذاری مدیریت بهرهبرداری ۴ فرودگاه استان کرمان با بخش خصوصی آغاز و تاکنون ۲ در خواست از یکی از ایرلاینها و منطقه ویژه اقتصادی برای فرودگاه بم دریافت شده است.
به گزارش خبر گزاری صد اوسیما مرکز کرمان ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور گفت: کرمان چهار فرودگاه اقماری دارد و فرآیند خصوصیسازی و واگذاری مدیریت بهرهبرداری این فرودگاهها با بخش خصوصی آغازشده وتاکنون ۲ تقاضا از یکی از ایرلاینها و منطقه ویژه اقتصادی برای فرودگاه بم دریافت شده است.
محمد امیرانی در آیین طرح بهسازی سطوح پروازی فرودگاه شهدای بم افزود: نگهداری، توسعه و پایداری فرودگاههای کشور کاری دشوار و تخصصی است که نیازمند تلاش مستمر و بهرهگیری از منابع داخلی شرکت است.
وی ادامه داد: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با حدود ۶ هزار و ۱۰۰ نفر از کارکنان رسمی، ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان قراردادی و در مجموع هشت هزار و ۵۰۰ نفر نیروی انسانی، مسئولیت نگهداری و توسعه ۵۶ فرودگاه ملکی کشور را بر عهده دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور افزود: اقدامات این شرکت در ۲ حوزه اصلی انجام میشود؛ نخست، ارائه خدمات ناوبری هوایی در بیش از ۹۰ هزار کیلومتر راه هوایی کشور و دوم، مدیریت و بهرهبرداری از فرودگاههای تحت مالکیت شرکت است.
امیرانی با اشاره به نقش فرودگاهها در بحرانها گفت: همانطور که در تصاویر مربوط به حادثه تلخ زلزله بم مشاهده شد، این فرودگاه در آن زمان روزانه بیش از ۳۰۰ سورتی پرواز داشت که عدد قابل توجهی برای چنین فرودگاهی محسوب میشود، این نشان میدهد که فرودگاهها علاوه بر نقش اقتصادی و تجاری، در مواقع بحران نیز یکی از اهرمهای اصلی کمکرسانی به مردم منطقه هستند.
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور در پاسخ به درخواست امام جمعه بم گفت: با توجه به ظرفیتهای موجود، پیگیری می شود تا دستکم یک پرواز در هفته از فرودگاه بم به مقصد مشهد برقرار شود، البته جذب پرواز در حوزه اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری است، اما با توجه به تأکید امام جمعه بم، این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
وی همچنین از بهرهبرداری از رادار MSSR در فرودگاه شیراز خبر داد و گفت: این رادار تقرب، دید ما را در منطقه جنوب کشور بهطور قابل توجهی افزایش میدهد، اطلاعات این رادار بهطور کامل در مرکز کنترل فضای کشور فیت شده و در حال استفاده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها ادامه داد: در کنار این پروژهها، بهرهبرداری از دو مولد ژنراتور در فرودگاه بندرعباس و حدود هفت دستگاه ماشین جارو در فرودگاههای مختلف کشور نیز انجام شده است.
محمد امیرانی گفت: مجموع ارزش این پروژهها حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال بوده که با نرخ روز، بالغ بر حدقل ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد میشود، این پروژهها با دستور مقام عالی وزارت و حضور ریاست محترم جمهور به بهرهبرداری رسیدهاند.
ظرفیت باند فرودگاه بم برای پذیرش هواپیماهای ایرباس
وی درباره ظرفیت فنی فرودگاه بم گفت: باند این فرودگاه حدود سه هزار و ۵۰۰ متر طول و ۶۰ متر عرض دارد و با استانداردهای PCR، قابلیت پذیرش هواپیماهایی مانند ایرباس ۳۲۰ و حتی ایرباس ۳۶۰ را دارد، این ظرفیت میتواند در حوزه باربری (کارگو) و مسافربری مورد استفاده قرار گیرد.