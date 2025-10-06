به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: در جریان مصوبات سفر اخیر دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان اردبیل و در راستای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقاء شاخص‌های سلامت در استان، دو دستگاه رادیولوژی دیجیتال به ارزش تقریبی ۱۵۰ میلیارد ریال به بیمارستان‌های علوی اردبیل و امام خمینی (ره) شهرستان نمین تحویل داده شد.

وی افزود: این اقدام، در جهت تقویت زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی استان بوده که ارتقاء کیفیت خدمات درمانی برای مردم شریف استان را به‌همراه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان داشت: دستگاه‌های جدید از نوع دیجیتال و با فناوری پیشرفته‌تر بوده که جایگزین دستگاه‌های آنالوگ مستهلک قبلی شدند.

شایان ذکر است نصب و راه‌اندازی این تجهیزات طی ماه‌های آینده و پس از اخذ مجوز‌های لازم انجام خواهد شد.