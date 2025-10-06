به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت باشگاه ایران خودرو (پیکان) از حسین کریمی، کمیته وضعیت اعلام کرد نظر به اینکه خواهان طی لایحه‌ای اقدام به استرداد دادخواست کرده، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد.

در پرونده شکایت سعید واسعی از باشگاه فولاد خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۸۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد آن حکم بر بی حقی صادر کرد.

در پی شکایت رامتین سلیمان زاده از باشگاه مس رفسنجان، کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.