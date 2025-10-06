۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغی تاریخ گذشته در طرح نظارتی اداره کل دامپزشکی قم کشف و معدوم شد.

کشف و معـدوم‌سـازی بیش از ۳ تن گـوشت مــرغ و آلایش فاسد در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در اجرای طرح ویژه نظارتی بر سردخانه‌های فرآورده‌های خام دامی، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم موفق به کشف، ضبط و معدوم‌سازی ۳۳۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ و آلایش مرغی تاریخ گذشته شدند.

این محموله که در یکی از سردخانه‌های استان نگهداری می‌شد، بدلیل انقضای تاریخ مصرف و نداشتن قابلیت مصرف انسانی و با حکم مرجع قضایی، به طور کامل معدوم شد.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم، از شهروندان خواست در زمان خرید، حتماً به تاریخ تولید و انقضای درج‌شده بر روی بسته‌بندی محصولات توجه کنند و از خرید محصولات فاقد این اطلاعات یا دارای بسته‌بندی مخدوش خودداری کنند.

محسن حسینی افزود: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک و تخلفات بهداشتی در حوزه فرآورده‌های خام دامی را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ و یا شماره ۳۶۶۴۲۷۸۹ به اداره دامپزشکی شهرستان قم گزارش دهند.