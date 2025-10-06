به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان دنا در حاشیه بازدید از طرح آسفالت روستای بن زرد و شتر خون گفت: اجرای طرح نهضت آسفالت در معابر روستایی این شهرستان با هدف بهبود کیفیت زندگی روستائیان و تسهیل در رفت وآمد مردم به خصوص در فصول بارندگی است.

عباس رسولی از آغاز طرح آسفالت‌۲۶ هزار مترمربع از معابر روستای بن زرد و شترخون در بخش پاتاوه خبر داد و افزود: طرح نهضت آسفالت معابر روستایی شهرستان گامی به سوی بهبود کیفیت زندگی روستائیان و با هدف توسعه زیرساخت‌های روستایی اجرا می‌شود.

رسولی اضافه کرد: در حال حاضر آسفالت معابر دو روستای بن زرد علیا و روستای به متراژ ۲۶ هزار متر زیرسازی و آسفالت از ۱۰ روز پیش شروع شد.

وی اعتبار این طرح نهضت آسفالت را ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات شهرستانی، بنیاد مسکن و دهیاری‌ها اعلام کرد و ادامه داد: تا پایان هفته جاری کار آسفالت ۲۶ هزار متر مربع در معابر هر دو روستا به اتمام می‌رسد.