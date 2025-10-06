پخش زنده
۱۵ میلیارد تومان اعتبار امسال برای بازسازی و احیای قناتهای گلستان اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مسئول قنوات جهاد کشاورزی گلستان گفت: ده میلیارد تومان از منابع ملی و ۵ میلیارد تومان از منابع استانی برای احیای قناتها تا پایان سال هزینه میشود.
افشین قنبری افزود: بخش کشاورزی گلستان سالانه به بیش از ۲ میلیارد متر مکعب آب نیاز دارد که اکنون با ۲۵ درصد کمبود روبروست.
مسئول قنوات جهاد کشاورزی گلستان گفت: احیای قناتها میتواند کمبود آب را در این بخش جبران کند.
افشین قنبری افزود: در گلستان ۷۰۰ رشته قنات داریم که ۱۲۰ قنات از چرخه خارج شده است.