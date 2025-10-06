پخش زنده
ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: در نیمه نخست سالجاری صادرات کالا از گمرک شوشمی رشد ۲۹ درصدی و از گمرک شیخ صله افزایش ۵ درصدی در ارزش را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا نیک روش افزود: در شش ماهه سپری شده از سالجاری ۲۰ میلیون و ۶۴۴ هزار دلار کالای صادراتی به وزن ۲۸۶ هزار تن از طریق گمرک شوشمی به کشور عراق ارسال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رشد ۸۶ درصدی در وزن و افزایش ۲۹ درصدی در ارزش را داشته است.
وی حجم کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله در این مدت را ۳۱۷ هزارو ۳۵۳ تن به ارزش ۲۳۱ میلیون و ۶۹۳ هزار دلار عنوان کرد و افزود: این میزان کالای صادراتی از گمرک شیخ صله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در وزن ۱۰ درصد و در ارزش ۵ درصد رشد داشته است.
نیک روش عمده کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی را سنگ آهن، میوه و تره بار، ادوات کشاورزی، صنایع دستی، گچ ساختمانی و عمده کالاهای صادراتی از گمرک شیخ صله را کاشی و سرامیک، کارتن خالی، ظروف یکبار مصرف، بلورجات، شیشه جام، چیپس سیب زمینی و محصولات پلاستیکی عنوان کرد.