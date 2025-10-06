به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو، آتش‌سوزی در مرکز تروما بیمارستان دولتی "ساوای مان سینگ"در شهر جیپورایالت راجستان منجر به مرگ هشت بیمار بدحال شد.

دود غلیظ ناشی از آن به سرعت در طبقات بیمارستان پخش و موجب وحشت بیماران و خانواده‌ها شد.

به گفته‌ی دکتر انوراگ دهکَد، مسئول مرکز تروما، آتش از بخش انبار و به احتمال زیاد در اثر اتصال برق آغاز شد. در آن زمان، یازده بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه مغز و اعصاب (Neuro ICU) بستری بودند. آتش بسیاری از اسناد پزشکی، تجهیزات ICU و لوازم نمونه‌گیری خون را سوزاند.

آتش‌نشانان پس از دریافت هشدار به محل رسیدند و پس از حدود دو ساعت عملیات موفق به مهار کامل آتش شدند.

پلیس تحقیقات خود را درباره علت دقیق حادثه و نحوه واکنش کادر درمان آغاز کرده است.