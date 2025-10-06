ستاره هندبال استان برترین خط زن لیگ برتر بانوان
خبرهایی از انتخاب ستاره هندبال استان به عنوان برترین خط زن لیگ برتر بانوان تا نقره آسیابری در لیگ جهانی کاراته وان را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، عطیه شهسواری با رأی سرمربیان، کارشناسان و هواداران، عنوان برترین خطزن فصل گذشته لیگ برتر هندبال بانوان را از آن خود کرد.
شهسواری ملی پوش قزوینی سابقه قهرمانی لیگ برتر و حضور در مسابقات هندبال قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.
دو کبدی کار استان در اردوی تیم ملی جوانان
مهسا برونلی و مهنا خلیلی تمرینات خود را در تیم ملی آغاز کردند.
ملی پوشان تا بیست و چهارم مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
تیم کبدی دختران جوان کشور برای مسابقات آسیایی جوانان بحرین آماده میشود.
بازیکن شمس آذر در اردوی تیم ملی امید
اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران با دعوت از ۲۶ بازیکن آغاز شد.
فرزین معاملهگری بازیکن شمس آذر هم در اردو حضور دارد.
ملی پوشان تا ۲۲ مهر تمرینات خود را در تهران پیگیری میکنند.
تیم فوتبال امید کشور برای حضور در مرحله نهایی جام ملتهای آسیا میشود.
نقره آسیابری در لیگ جهانی کاراته وان
علیاصغر آسیابری در فینال وزن ۸۴- کیلوگرم در دیدار نهایی با شکست مقابل حریفی از روسیه به نشان نقره دست یافت.
او پیش از رسیدن به فینال، حریفانی از چین تایپه، کرواسی، بلژیک، قزاقستان و ترکیه را مغلوب کرده بود.
لیگ جهانی کاراته وان به میزبانی مالزی برگزار شد.
بدرقه گلبالیست استان برای حضور در رقابتهای آسیایی گلبال
محمدمهدی زارعی با بدرقه مسئولان ورزش استان عازم اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیا آقیانوسیه ۲۰۲۵ پاکستان صد.
اردوی تیم ملی تا بیستم مهر در تهران پیگیری خواهد شد و ملیپوشان ۲۰ مهر راهی پاکستان خواهند شد.