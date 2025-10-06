پخش زنده
استاندار خوزستان از افزایش چشمگیر سقف تسهیلات بانک ملی و روند پرداخت تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بانکهای استان اظهار کرد: رصد پرداخت تسهیلات ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی مصوب سفر ریاست جمهوری به استان، محور اصلی این جلسه بود.
وی افزود: در این جلسه از هر بانک پرسیده شد که چه مبلغی به آنان ابلاغ شده، چه میزان پرداخت کردهاند و چه برنامه و سازوکاری برای به حداکثر رساندن این پرداختها تا پایان سال طراحی کردهاند.
استاندار خوزستان تأکید کرد: از بانکها خواسته شد با جدیت و سرعت هرچه تمامتر، پرداخت این تسهیلات را انجام دهند تا اثرات آن هرچه سریعتر محقق شود.
موالیزاده اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی در استان خوزستان از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که رقم قابل توجهی است.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری خوزستان در روز یکشنبه ۱۳ مهر، وی بیان کرد: در جلسات شورای بانکها، تمامی موضوعات مرتبط با تسهیلات و اقدامات لازم بانکها برای پرداخت به متقاضیان و مسئولیت آنها در جهت توسعه استان، مورد بررسی و تاکید قرار میگیرد.
استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که این روند روزبهروز مطلوبتر شده و شرایط بهتری پیدا کند و پیوند و همکاری قابل ملاحظهای بین فعالیت بانکها و توسعه استان و حل مشکلات مردم شکل بگیرد.
موالیزاده اضافه کرد: از فعالیت و تلاشهای کارکنان خدوم بانکها تشکر میکنیم و بحث اصلی ما، اصلاح ساختارها و سازوکارها برای کمک بیشتر به این مسیر است.