تیم شهرداری نوشهر در هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال، امروز به مصاف فرد البرز می‌رود.

شهرداری نوشهر، به دنبال کسب امتیاز در کرج

شهرداری نوشهر، به دنبال کسب امتیاز در کرج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دیدار‌های هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز دوشنبه ۱۴ مهر و فردا سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ در شهر‌های مختلف برگزار می‌شود.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه امروز در کرج به مصاف فرد البرز می‌رود.

شهرداری نوشهر که از ۶ بازی گذشته ۲ برد، ۲ مساوی و ۲ باخت به دست آورده با ۵ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد امروز به دنبال پیروزی و کسب سه امتیاز این بازی است.

البته کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال ۳ امتیاز از تیم شهرداری نوشهر کم کرده و به همین خاطر این تیم، اکنون ۵ امتیازی است.

شاگردان کیانوش رحمتی در این بازی به دنبال کسب امتیاز هستند تا در جدول صعود داشته باشند.

تیم نساجی مازندران یکی دیگر از نمایندگان مازندران در این رقابت‌ها از ساعت ۱۷ فردا سه شنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر میزبان بعثت کرمانشاه است.

نساجی که از ۶ بازی گذشته خود ۴ پیروزی و ۲ مساوی کسب کرده و با ۱۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد نمی‌خواهد صدرنشینی را دست بدهد.

جدال فردای شاگردان فراز کمالوند در تیم نساجی با نماینده کرمانشاه از حساسیت زیادی برخوردار است چرا که بعثت با ۸ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و برای صعود در جدول می‌جنگد.

اما نساحی در این بازی با حمایت تماشاگران پرشورش به دنبال کسب ۳ امتیاز این بازی خانگی است.

برنامه هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال:

دوشنبه ۱۴ مهر

فرد البرز - شهرداری نوشهر

۱۵:۴۵

داماش گیلان - نیروی زمینی

۱۶:۱۵

مس سونگون - سایپا

۱۶:۳۰

هوادار - پارس جنوبی جم

۱۷:۰۰

شناورسازی قشم - نود ارومیه

۱۹:۰۰

نفت و گاز گچساران - پالایش نفت بندرعباس

۱۹:۰۰

سه شنبه ۱۵ مهر

مس شهر بابک - مس کرمان

۱۶:۴۵

نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه

۱۷:۰۰

آریو اسلامشهر - صنعت نفت آبادان

۱۷:۰۰