۴۵ واحد مسکونی در خراسان جنوبی برای دریافت تسهیلات مقاوم سازی و نوسازی بافت فرسوده بازآفرینی شهری به بانک عامل معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداو سیما با اشاره به اعطای تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی در محدوده های هدف بازآفرینی گفت:از سال گذشته تاکنون ۴۵ واحد مسکونی را در قالب ۱۱ طرح برای دریافت این تسهیلات تاییدیه را دریافت کردند و به بانک عامل ارجاع داده شدند.
اله پور افزود: از این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان سهم دولت بدون سود و مابقی ۳۵۰میلیون تومان با سود بانک مرکزی ۲۳ درصد با مدت بازپرداخت ۵ ساله به متقاضیان در این محدوده ها اعطا می شود.
وی گفت:متقاضیان دریافت این تسهیلات می توانند از طریق سایت شرکت بازآفرینی شهری ایران ثبت نام کنند که پس از بررسی و تایید در کمیسیون تبصره ۱۸ استانداری به بانک عامل معرفی میشوند.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت:در خراسان جنوبی ۱۵ شهر دارای محدوده محلات هدف بازآفرینی با بیش از هزار و ۲۹۳ هکتار بافت فرسود سکونتگاهی وجود دارد.
اله پور افزود: از این در این محدودهها بیش از ۱۱هزار و ۱۰۰ نفر زندگی میکنند که بیش از ۳۳ درصد ساکنین محلهها در این محدودهها قرار گرفته اند.
وی گفت: از سال ۹۷ که طرح بازآفرینی برای بهسازی، معابرسازی و تامین خدمات زیربنایی شکل گرفت تاکنون بیش از ۸۰ پروژه در محدودههای هدف بازآفرینی خراسان جنوبی از قبیل احداث پارک، خانه محله، کلانتری، سالن ورزشی، مدرسه و کتابخانهها اجرا شده و در اختیار دستگاههای بهرهبردار قرار گرفته است.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۲۰ پروژه در سطح استان هزینه شده که بیشترین آن با توجه به وسعت بیرجند در این شهر بوده است.
اله پور افزود: همچنین از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳، هزار و ۵۰۰ تن قیر به صورت رایگان در اختیار شهرداریهای دارای محدودههای محلات هدف برای آسفالت معابر و کوچهها در این محدوده ها قرار گرفته است.
وی گفت:شرکت بازآفرینی شهری ایران برای رفاه حال مردم این محلات بستههای تشویقی و مشوقهایی را برای بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی این محلات تدارک دیده است.
رئیس اداره برنامهریزی مسکن و بازآفرینی شهری راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود:در خراسان جنوبی در اکثر شهرها صدور پروانه در محدوده محلات هدف بازآفرینی ۱۰۰ رایگان و در بعضی شهرها ۵۰ درصد رایگان است.
اله پور افزود: یک طبقه تراکم تشویقی، محسوب نشدن بالکن در زیربنا و طرح کلید به کلید از دیگر مشوق ها در بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی خانهها در این محلات است.
وی گفت: در طرح کلید زمین مالک در محدوده هدف به قیمت کارشناسی روز خریداری میشود و زمینی در بهترین نقطه شهر با ۴۰ درصد زیر قیمت کارشناسی تحویل وی میشود که در شهر بیرجند در طرح زعفرانیه و در شهرهای دیگر در سایتهای نهضت ملی مسکن است.