چای از نوشیدنی‌های پرطرفدار بین ایرانیان است و از نظر پژوهش گران مصرف آن دارای اصولی خاصی است و چای کهنه دم برای دستگاه گوارش مضر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، آیا تا به حال شده که از صبح چای دم کرده باشید و تا شب، همان را مصرف کنید؟ احتمالا گاهی کار به روز بعد هم کشیده است. قطعا این اتفاق به دلیل تنبلی، خستگی و هزاران دلیل دیگر برای ما افتاده است، اما نکته اینجاست که آیا این کار ما باعث آسیب رساندن به بدن می‌شود؟

آیا چای کهنه دم بد و مضر است؟

بله. اگر این چای را درون یک محفظه بسته نگه ندارید و یا آن را در محل خنک نگذارید یا بیش از ۴۸ ساعت آن را نگه دارید یا به آن اسانس اضافه کنید، در واقع آن را با ضرر همراه کرده‌اید. قانونی در این مورد وجود دارد که می‌گوید نباید بیش از ۸ ساعت چای دم کرده را نگه داشت یعنی شما بعد از دم کشیدن چای که باید به مدت ۱۰ دقیقه باشد میتوانید چای را در محیطی خنک نگه داشته و سپس گرم کنید، اما بعد از گذشت این زمان دیگر نمیتوان مجدد از چای استفاده کرد. فراموش نکنید این زمان ۸ ساعت فقط برای چایی است که مواد افزودنی بیش از اندازه نداشته و یک چای کاملا ارگانیک است و هر نوع چایی را نمی‌توان این مدت نگهداری کرد.

طبق نتایج مطالعات و نظرات متخصصان طب سنتی چای کهنه دم ترشح اسید معده را تحریک کرده و به دلیل ماهیت اسیدی در بروز زخم معده نقش دارد. از مضرات چای کیسه‌ای کهنه دم ریفلاکس معده و مشکلات گوارشی مهم‌ترین آنهاست.

عوارض گوارشی چای کهنه دم در مورد دمنوش‌های گیاهی آماده نیز وجود دارد برای همین توصیه می‌شود دمنوش با استفاده از ترکیبات گیاهی و توسط خود فرد تهیه شود.

چای کهنه دم دقیقا به چه معناست؟

آیا چای کهنه دم فقط طعم خود را از دست می‌دهد یا اتفاقات دیگری هم در آن می‌افتد؟ چای‌ها " البته چای ارگانیک " در شرایط زیر کهنه دم محسوب می‌شوند:

- بیش از ۸ ساعت در قوری بودن، در دمای اتاق، بدون پوشش:حال بسته به نوع چای، مزه آن در این مدت زمان از بین می‌رود.

گاهی اوقات بعضی از چای‌ها هستند که می‌توانند تا ۷۲ ساعت بعد از دم کشیدن دوام بیاورند و امن باشند، به شرط اینکه داخل فریزر نگهداری شوند.

بهترین راه برای نگهداری از چای دم شده برای مدت طولانی:

تهیه یک شیشه با در بسته محکم و بدون منفذ، بدون هیچ اسانس و یا شکر اضافه شده به آن.

اگر هر گونه ماده اضافه مثل شکر را به چای اضافه کردید، حتی درون فریزر هم نباید بیش از ۲۴ ساعت آن را نگهداری کنید.

چای دم کرده سرد در مقایسه با چای دم کرده داغ

تفاوت این دو چای بسیار زیاد است. چای دم کرده داغ حساسیت بیشتری نسبت به باکتری دارد و سریع‌تر کهنه دم می‌شود و به طور کل دما تاثیر زیادی روی خواص چای دارد.

اگر می‌خواهید که عمر چای دم کرده را افزایش دهید، آن را در یک محیط خنک نگه دارید.

چای در هوای گرم هم دوام می‌آورد، اما قطعا با عوارض بیشتری همراه خواهد بود.