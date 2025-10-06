پخش زنده
مدیر کل دامپزشکی استان لرستان در پیامی ۱۴ مهر روزملی دامپزشکی را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مصطفی زبردست در پیامی ۱۴ مهر روزملی دامپزشکی را تبریک گفت.
متن پیام به ایک شرح است:
۱۴ مهر روز دامپزشکی را بر همه همکاران دامپزشک و پیرا دامپزشکان دلسوز و متعهد که با تلاشهای شبانه روزی خود علاوه بر التیام درد حیوانات نقش بسیار بسزایی در سلامت و امنیت غذایی جامعه دارند تبریک عرض میکنم، بی شک بدون تضمین سلامت دامها و استانداردسازی چرخه تولید و تامین استحصال و عرضه و مواد غذایی با منشأ حیوانی امنیت غذایی مقدور نمیشود، این مهم با نظارتهای مستمر و شبانه روزی همکاران دامپزشکی در کلیه ردههای کاری در اقصی نقاط کشور در حال انجام میباشد.
۱۴ مهر بهانهای شد تا فرا رسیدن روز دامپزشکی را خدمت کلیه همکارانم در سازمان دامپزشکی کشور، ادارات کل دامپزشکی استانها و علی الخصوص همکاران عزیزم شاغلین در دامپزشکی دولتی و غیر دولتی و اعضای محترم هیت علمی دانشکده دامپزشکی لرستان تبریک عرض کنم باشد که انشاالله در ادامه این راه همه عزیزان موفق و پیروز باشند.