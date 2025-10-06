به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی فریدن گفت: این شرکت دانش بنیان با ایجاد زنجیره کامل تولید بوقلمون شامل تولید جوجه یک روزه، پرورش، کشتارگاه، بسته بندی و ارسال و صادرات، توانسته به ظرفیت تولید سالانه ۱۰ هزارتن گوشت بوقلمون در کشور برسد.

محمدزمان احمدی افزود: این شرکت دانش بنیان در دو واحد پرورش بوقلمون مولد با ظرفیت ۷ هزار قطعه توانسته است ۲۵ درصد نیاز گوشت بوقلمون کشور را تامین و برای ۵۰ نفر نیروی بومی این منطقه اشتغال ایجاد کند.

مجید خدابخشی مدیرتولید شرکت دانش بنیان نیز درباره دستاورد‌های این شرکت گفت: در واحد‌های مولد این شرکت دانش بنیان با تلقیح مصنوعی، تولید تخم نطفه دار از بوقلمون مولد انجام می‌شود و توانسته‌ایم صفر تا صد زنجیره تولید را انجام دهیم.