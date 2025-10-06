پخش زنده
فرماندار ایالت کالیفرنیای آمریکا اعلام کرد: در واکنش به اعزام نیروهای گارد ملی این ایالت به اورِگان، از دونالد ترامپ شکایت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گوین نیوسام در پیامی در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: پس از آنکه دادگاه فدرال تلاش ترامپ برای فدرالسازی گارد ملی اورگان را مسدود کرد، او اکنون ۳۰۰ نیروی گارد ملی کالیفرنیا را به اورگان اعزام کرده است.
فرماندار کالیفرنیا همچنین با اشاره به مبارزه حقوقی و سیاسی خود علیه تصمیم ترامپ برای اعزام نیروهای گارد ملی ایالت کالیفرنیا به ایالت اورگان، تاکید کرد: نیروها اکنون در راه هستند، اما ما این مبارزه را دوباره به دادگاه میکشانیم.
فرماندار کالیفرنیا در پیام جداگانهای در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس بیان کرد: اقدام ترامپ توهینآمیز، غیراخلاقی و غیرآمریکایی است و باید متوقف شود.
وی در بخش دیگری از این پیام عنوان کرد: اعزام این نیروها ارتباطی با مقابله با جرم ندارد بلکه درباره قدرت است، زیرا ترامپ از نیروهای نظامی ما بهعنوان مهرههای سیاسی برای تقویت خودخواهیاش استفاده میکند.
ترامپ، پیشتر پورتلند را «ناامن» خوانده و قصد داشت نیروها را برای حفاظت از تأسیسات فدرال، به این شهر اعزام کند، اما مقامات ایالتی و مدافعان حقوق شهروندی با این اقدام مخالفت کردند و آن را نقض حقوق ایالتی و قوانین فدرال خواندند.
کارین ایمرگات قاضی فدرال منصوب شده از سوی ترامپ روز یکشنبه به طور موقت مانع از اعزام ۲۰۰ نیروی گارد ملی اورگان به شهر پورتلند شد.
این تصمیم در پی شکایتی از سوی دفتر دادستان کل دموکرات ایالت اورگان اتخاذ شد که خواستار توقف دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای استقرار نیروها شده بود.
ایمرگات بر موقت بودن حکم تأکید کرده و گفته است که تصمیم رئیسجمهوری در شبکههای اجتماعی نمیتواند ملاک قانونی برای استقرار نیروها باشد و این پرونده نمونهای از چالشهای قانونی در مورد استفاده از نیروهای نظامی در شهرهای تحت مدیریت دموکراتهاست.
پیشتر به دنبال تصمیم ترامپ برای اعزام نیرو به پورتلند، این قاضی فدرال در پیامی انتقادی نوشت: قانون بر این کشور حاکم است و حکومت نظامی برقرار نیست.
ایمرگات، ادعاهای ترامپ درباره ناارامی در پورتلند و به همین بهانه اعزام گارد ملی به این شهر را با حقایق بی ارتباط دانست و نسبت به خطر فرو بردن آمریکا در شکلی از حکومت نظامی غیرقانونی هشدار داد.
وی گفت: تصمیم ترامپ برای اعزام گارد ملی به ایالت اورگان بر اساس ادعاهای نادرست، شکل گرفته است.
در حالی که ترامپ این شهر را «جنگ زده» و درگیر خشونت توصیف کرده، اما پلیس، اعتراضها در این شهر را کوچک، قابل کنترل و عمدتا صلح آمیز عنوان کرده است.