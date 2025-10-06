به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طاهره روشنیان افزود: دو شعبه جدید جامعةالقرآن با حضور سید محمدحسین طباطبایی نابغه قرآنی و جمعی از مسئولان برگزار شد.

او تأکید کرد: شعبه جامعةالقرآن صدف و قاسم آباد افتتاح شد و همچنین در این مراسم از خیرین و حافظان کل جامعةالقرآن که امسال موفق به اتمام حفظ شده‌اند، قدردانی شد.

مسئول جامعةالقرآن واحد خردسالان همدان تصریح کرد: شعبه صدف نیز با نام سردار شهید علی شادمانی و شعبه قاسم آباد با نام شهدای قاسم آباد نام‌گذاری شده است که آماده پذیرش قرآن آموزان خواهد بود.

روشنیان گفت: در این مراسم رونمایی از نماهنگ کبوتر حرم که برای نخستین بار در داخل حرم مطهر امام رضا(ع) ضبط شده است، نیز رونمایی شد.

او افزود: با افتتاح دو شعبه جدید جامعةالقرآن، شمار این شعب در همدان به بیش از ۳۵ شعبه می‌رسد.