معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز از آغاز پروژه محرومیتزدایی در محلههای کمبرخوردار غرب اهواز خبر داد و گفت: بیش از ۱۶ کیلومتر از خیابانها و کوچههای این مناطق آسفالت خواهد شد تا شرایط زندگی ساکنان بهبود پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی مرادحسینی اظهار کرد: پروژه محرومیتزدایی در غرب اهواز پس از وقفهای کوتاه از سر گرفته شد و در فاز جدید، تمام معابر زیرسازی شده آسفالت خواهند شد.
وی افزود: در این مرحله، خیابانهای فرامرز پور، فلاح، سید عرب (فرعی سوم)، خیابان مندلی ۳۰ متری (از مندلی ۶ تا فرامرز پور)، ۶ مندلی، سادات ۴، میثاق، ارغوان ۱۲ و ۶ در کوی گلدشت زیر پوشش آسفالت قرار خواهند گرفت و مساحت کل عملیات اجرایی حدود ۶۷ هزار مترمربع برآورد شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز تاکید کرد: این پروژه با هدف کاهش محرومیت و ارتقای رفاه شهروندان کمبرخوردار اجرا میشود و انتظار میرود دسترسی مردم به معابر اصلی و خدمات شهری بهطور ملموس بهبود پیدا کند.