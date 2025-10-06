به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نفیسه طهوری متین نماینده وزن منهای ۴۹ کیلوگرم هیأت تکواندو استان قم، در سومین روز از رقابت‌های جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان «مرحله نخست رقابت‌های انتخابی تیم زیر ۲۱ سال» برگزار شد، پس از ۵ برد متوالی به جمع چهار نفر برتر این وزن رسید ولی در نیمه نهایی برابر تکواندوکار آذربایجان شرقی نتیجه را واگذار کرد و به عنوان سومی مشترک و نشان برنز بسنده کرد.

این مسابقات با حضور ۶۳۰ تکواندوکار دختر رده‌های سنی مختلف، در سالن پورشریفی تبریز پیگیری شد.