دختر تکواندوکار قمی با کسب مدال برنز به کار خود در رقابتهای جام دوستی ایران و کره جنوبی و انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نفیسه طهوری متین نماینده وزن منهای ۴۹ کیلوگرم هیأت تکواندو استان قم، در سومین روز از رقابتهای جام دوستی ایران و کره جنوبی که به عنوان «مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم زیر ۲۱ سال» برگزار شد، پس از ۵ برد متوالی به جمع چهار نفر برتر این وزن رسید ولی در نیمه نهایی برابر تکواندوکار آذربایجان شرقی نتیجه را واگذار کرد و به عنوان سومی مشترک و نشان برنز بسنده کرد.
این مسابقات با حضور ۶۳۰ تکواندوکار دختر ردههای سنی مختلف، در سالن پورشریفی تبریز پیگیری شد.