دومین همایش و ضیافت شکرانه استانی ورزشهای زورخانهای در خوانسار
دومین همایش و ضیافت شکرانه استانی ورزشهای زورخانهای و پهلوانی اصفهان در فرهنگسرای خانواده خوانسار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس هیئت ورزشهای زورخانهای و پهلوانی استان اصفهان در این همایش گفت: اصفهان علاوه بر پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی پایتخت فرهنگ پهلوانی و جوانمردی ایران اسلامی نیز است.
حسین حسین زاده افزود: در کشور در ۳۲ استان ۹۰۰ زورخانه داریم که ۱۵۰ زورخانه در استان اصفهان است و از نظر مکان جزو استانهای برتر در کشور هستیم.
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار نفر ورزشکار پهلوانی از ۵ تا ۱۰۱ ساله در این ورزش در استان اصفهان در حال فعالیت هستند.
