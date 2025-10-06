تیم ملی واترپلو ایران امروز برای کسب سومین پیروزی و صعود به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف ازبکستان می‌رود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی واترپلو کشورمان امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه برای کسب سومین پیروزی و صعود به مرحله نیمه پایانی رقابت‌های قهرمانی آسیا برابر ازبکستان به آب می‌زند. بازی دو تیم از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت محلی در مجموعه ورزش‌های آبی ساوارکار احمد آباد کشور هند آغاز می‌شود.

در سایر بازی‌های امروز تیم‌های هنگ کنگ با چین، قزاقستان با هند و تایلند با سنگاپور رو‌به‌رو می‌شوند.

گفتنی است تیم ملی واترپلو ایران پیش از این تیم‌های چین نایب قهرمان دوره گذشته و هنگ کنگ را مغلوب کرده است.