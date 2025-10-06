به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اجلاسیه ۱۱۷ شهید شهرستان رازوجرگلان با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان، علما، روحانیون، مسئولان محلی، نیرو‌های نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهر راز برگزار شد.

در این مراسم معنوی حجت‌الاسلام نظافت کارشناس مذهبی و سیاسی و مدرس حوزه و دانشگاه، با اشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: دفاع مقدس و خاطرات شهدا گنجینه‌ای معنوی است که انتقال درست آن به نسل جوان، بسیاری از مشکلات جامعه را حل خواهد کرد.

همچنین حجت‌الاسلام نادعلی‌زاده امام جمعه شهر راز ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای شهرستان، تأکید کرد: هر چه داریم از برکت خون شهداست و باید مسیر آنان را با تمسک به قرآن و عترت ادامه دهیم.

اکبری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان راز و جرگلان، در این مراسم از مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های مختلف در برگزاری اجلاسیه قدردانی کرد و گفت: بیش از ۲۱ کمیته تخصصی از ابتدای سال برای اجرای هرچه باشکوه‌تر این برنامه فعالیت کردند و فضای شهرستان به عطر یاد شهدا معطر شد.

در پایان این مراسم از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران شهرستان راز و جرگلان تجلیل به عمل آمد.