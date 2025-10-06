اجرای طرح سرشماری زنبورستانها تا ۱۷ مهرماه
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طرح سرشماری زنبورستانها و کلنیهای زنبورعسل تا ۱۷ مهرماه ادامه داردو در طول این مدت، هرگونه جابجایی کلنیها ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بهزاد غیاثوند افزود: در این طرح، آخرین اطلاعات واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنیها، نژاد ملکههای مصرفی و تولیدی، آمار تولید محصولات زنبورعسل از جمله عسل، موم، برهموم، گرده گل، ژل رویال و زهر، همچنین میزان تلفات و علل آن جمعآوری و در سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی ثبت میشود.
وی با اشاره به اینکه در سرشماری سال ۱۴۰۴ فرم مکانیزاسیون و تجهیزات زنبورستانها نیز افزوده شده است، اظهار داشت: این بخش به منظور شناسایی نیاز زنبورستانها و برنامهریزی بهتر برای توسعه مکانیزاسیون در صنعت زنبورداری طراحی شده است.
به گفته سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، در مدت اجرای طرح، هرگونه کوچ و جابجایی کلنیهای زنبورعسل ممنوع است و زنبورداران باید در زمان تعیینشده با مراجعه به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی، نسبت به ثبت دقیق اطلاعات خود اقدام کنند.