به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر وسعت باغ‌های گردوی باروراین شهرستان را ۳۵۰ هکتار بیان کرد و گفت: بر اثر سرمازدگی بهاره و تگرگ بیش از ۸۴۰ میلیارد ریال به باغ‌های گردوی فریدونشهرخسارت وارد شد.

ابراهیم اصلانی با بیان اینکه برداشت گردو در شهرستان فریدونشهر ازنیمه شهریور آغاز می‌شود و تا نیمه آبان ادامه دارد افزود: به طور میانگین از هر هکتار ۲ تن محصول برداشت می‌شود.

وی گفت: محلی، سوزنی و پوست کاغذی از مهمترین ارقام گردوی شهرستان فریدونشهر است.

کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر افزود: باغداران فریدونشهری در سایرمحصولات باغی از قبیل انگور، زردآلو و هلو نیز بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.