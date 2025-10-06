به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل دامپزشکی استان گفت: دامپزشکی یکی از ارکان اصلی تامین سلامت مردم در جامعه است که حفاظت از سلامت افراد را از طریق تامین سلامت دام و طیور و فرآورده‌های دامی بر عهده دارد.

کرم چهارلنگ افزود: در کهگیلویه و بویراحمد کنترل بیماری‌ها و مدیریت بهداشتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام سبک،۴۵ هزار راس دام سنگین بر عهده اداره کل دامپزشکی استان است.

چهارلنگ با بیان اینکه از ابتدای امسال تا الان حدود ۹۰۰ هزار راس دام علیه بیماری آبله و ۹۸۰ هزار راس دام علیه بیماری علیه آبله گوسفندی واکسینه شد اضافه کرد: در این مدت بیش از یک میلیون دام علیه طاعون نشخوار کنندگان کوچک نیز واکسینه شد.

وی با اشاره به بیماری مهلک وکشنده تب برفکی ادامه داد: در سالجاری طرح واکسیناسیون علیه این بیماری برای جامعه هدف یک میلیون و ۶۵۰ هزار راس دام اجرا شد.

مدیرکل دامپزشکی استان از اجرای طرح واکسیناسیون دام‌های سنگین هم خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۵ هزار و ۸۰۴ راس دام سنگین نیز واکسینه شدند.

چهارلنگ با بیان اینکه هم اکنون واکسیناسیون علیه بیماری تب مالت در استان در حال اجرا است افزود: برای واکسیناسیون دام‌ها نیازمند همکاری روستائیان و عشایر هستیم.

وی با اشاره به نظارت‌ها بر بهداشت عمومی اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون ۴۳ هزار راس دام سبک و ۹۷۰ راس دام سنگین تحت بازرسی کشتارگاهی قرار گرفته که حدود ۵۲۷ هزار کیلوگرم از دام‌های ذبح شده جداسازی و از چرخه مصرف حذف شد.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه در شش ماهه اول امسال ۳۵ هزار و ۷۶۱ مورد هم بازدید از قصابی‌های سطح شهر‌ها و روستا‌ها گفت: در این بازدید‌ها سه هزار ۴۶۶ کیلوگرم ضایعات فرآورده‌های خام در سطح شهر‌ها روستا‌ها جمع آوری شد.