به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به تولید بیش از ۳۰۰ تن گوشت مرغ در شبانه‌روز در این استان گفت : این در حالیست که مجموع نیاز استان سمنان به مرغ گرم بین ۵۰ تا ۶۰ تن در روز است.

دهرویه به مدیریت بازار گوشت مرغ به‌ منظور عرضه مرغ گرم با قیمت مناسب در فروشگاه‌ها گفت: سازمان جهاد کشاورزی با همکاری تولیدکنندگان مرغ گوشتی به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و نیز خرده‌فروشان و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، تمام مولفه‌های موثر بر قیمت تمام شده تولید مرغ در استان را مورد نظر قرار داده است.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم استان وجود ندارد، افزود: موجودی تمام انبارها و نیز روند تولید و عرضه کالاها و ارزاق اساسی، بطور مستمر تحت نظارت قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به فعالیت گشت‌های محسوس و نامحسوس نظارتی و قضایی در مراکز تجاری و فروشگاه‌های استان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار از تمام ظرفیت‌های اداری و قانونی برای دفاع از حقوق شهروندان در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب در اسرع وقت به مراجع قضایی منعکس می‌شود.