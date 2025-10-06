به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مراسم معارفه حامد قربانی به عنوان شهردار جدید شهر دیلمان، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات مرحوم رضا رحیمی، شهردار فقید دیلمان که هنگام انجام مأموریت، بر اثر سانحه رانندگی دار فانی را وداع گفت، بر تداوم مسیر خدمت رسانی به شهروندان و توسعه شهری دیلمان تأکید شد.

حامد قربانی شهردار جدید دیلمان هم در سخنان خود، با قدردانی از اعتماد مسئولان و اعضای شورای شهر، گفت: تلاش می‌کنم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، در مسیر توسعه و آبادانی شهر دیلمان گام‌های مؤثری برداشته شود.

در پایان این مراسم، از زحمات ۳ ماهه علیرضا داوطلب سرپرست شهرداری دیلمان قدردانی شد.