جریمه ۶ میلیارد تومانی قاچاقچی لوازم آشپزخانه در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۶ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومانی قاچاقچی لوازم آشپزخانه در خرمآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،قهرمان شاهی با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه در خرمآباد، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائهنشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه همچنین ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد ۶۷۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
قهرمان شاهی گفت: مأموران نیروی انتظامی شهرستان خرمآباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق شامل ۴۰ دستگاه آرامپز، ۳۱۲ دستگاه جاروشارژی، ۲۸۸ دستگاه خردکن، ۱۲۰ دستگاه گوشتکوب برقی، ۱۴۴ دستگاه مخلوطکن، ۶۴ دستگاه آبمیوهگیر، ۹ دستگاه همزن برقی و ۱۵۲ دستگاه قهوهساز را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.