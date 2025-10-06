به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، قهرمان شاهی با اشاره به رسیدگی به پرونده قاچاق لوازم آشپزخانه در خرم‌آباد، اظهار کرد: پرونده قاچاق کالا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاها، متخلف را به پرداخت ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان جزای نقدی برابر ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان گفت: شعبه همچنین ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان معادل ارزش کارشناسی خودرو را به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد ۶۷۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.