کشت زعفران در بیش از ۵ هزار هکتار از مزارع باخرز
بیش از پنج هزار هکتار از مزارع شهرستان باخرز امسال زیر کشت محصول زعفران رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی باخرز با بیان اینکه این سطح به علت جابجایی پیاز زعفران و ایجاد کشتزارهای جدید، ثابت مانده است، افزود: عملکرد متوسط زعفران خشک در باخرز، حدود چهار کیلوگرم در واحد سطح است که پیشبینی میشود امسال بالغ بر ۲۰ تن زعفران خشک برداشت و تولید شود.
محمد نظرینیا اظهار کرد: شرایط آب و هوایی این شهرستان و همچنین محدودیت منابع آبی، زمینه کشت زعفران را فراهم آورده است و باخرز جزء هفت شهرستان نخست خراسان رضوی از لحاظ سطح زیرکشت و برداشت طلای سرخ است.
وی افزود: کشت زعفران در باخرز از خرداد تا شهریور و برداشت آن از نیمه مهر تا نیمه آبان ادامه دارد.
مدیر جهاد کشاورزی باخرز با اشاره به روشهای نوین آبیاری اضافه کرد: به دلیل کاهش بارندگیها و منابع آبی، کشاورزان به آبیاری بارانی و قطرهای روی آوردهاند و کشت مکانیزه با تراکتور نیز جایگزین شیوههای دستی و سنتی شده است.
این مسئول تصریح کرد: مراحل کاشت، داشت و برداشت عفران از عوامل مهم اشتغالزایی در شهرستان باخرز هستند، اما در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و اغلب این محصول به طور خام به فروش میرسد.
نظرینیا با بیان اینکه بازار فروش زعفران نوسان زیادی دارد، گفت: در ابتدای فصل برداشت قیمت گل زعفران مطلوب و مناسب است، اما با گذشت زمان و افزایش میزان برداشت، قیمت این محصول به شدت کاهش مییابد.
وی تاکید کرد: همچنین در خرید توافقی زعفران توسط دولت، چالشهایی نظیر تفاوت قیمت و ظرفیت خرید در مراکز تحویل و دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان وجود دارد.