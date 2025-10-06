به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی باخرز با بیان اینکه این سطح به علت جابجایی پیاز زعفران و ایجاد کشتزار‌های جدید، ثابت مانده است، افزود: عملکرد متوسط زعفران خشک در باخرز، حدود چهار کیلوگرم در واحد سطح است که پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۲۰ تن زعفران خشک برداشت و تولید شود.

محمد نظری‌نیا اظهار کرد: شرایط آب و هوایی این شهرستان و همچنین محدودیت منابع آبی، زمینه کشت زعفران را فراهم آورده است و باخرز جزء هفت شهرستان نخست خراسان رضوی از لحاظ سطح زیرکشت و برداشت طلای سرخ است.

وی افزود: کشت زعفران در باخرز از خرداد تا شهریور و برداشت آن از نیمه مهر تا نیمه آبان‌ ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی باخرز با اشاره به روش‌های نوین آبیاری اضافه کرد: به دلیل کاهش بارندگی‌ها و منابع آبی، کشاورزان به آبیاری بارانی و قطره‌ای روی آورده‌اند و کشت مکانیزه با تراکتور نیز جایگزین شیوه‌های دستی و سنتی شده است.

این مسئول تصریح کرد: مراحل کاشت، داشت و برداشت عفران از عوامل مهم اشتغال‌زایی در شهرستان باخرز هستند، اما در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است و اغلب این محصول به طور خام به فروش می‌رسد.

نظری‌نیا با بیان اینکه بازار فروش زعفران نوسان‌ زیادی دارد، گفت: در ابتدای فصل برداشت قیمت گل زعفران مطلوب و مناسب است، اما با گذشت زمان و افزایش میزان برداشت، قیمت این محصول به شدت کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: همچنین در خرید توافقی زعفران توسط دولت، چالش‌هایی نظیر تفاوت قیمت و ظرفیت خرید در مراکز تحویل و دیرکرد در پرداخت مطالبات کشاورزان وجود دارد.