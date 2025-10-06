کشف باغی که در آن به جای میوه، ارز دیجیتال برداشت می‌شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در باغی در اطراف روستای تفهیان شیراز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

سرهنگ محمدرضا رضایی ادامه داد: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن باغ، ۲۵ دستگاه ماینر بدون مجوز را به همراه سایر متعلقات کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ماینر‎‌های کشف شده را ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردند، تصریح کرد: در این زمینه یک نفر به مرجع قضایی معرفی شد.