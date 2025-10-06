به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از اصلاح و بازسازی ۸۸۱ انشعاب آب در شهر‌ها و دو هزار و ۱۱۹ انشعاب در مناطق روستایی استان خبر داد.

توکلی افزود: بازسازی و نوسازی لوله‌های شبکه توزیع آب به دلیل فرسودگی، در ۹ کیلومتر از شبکه شهری و ۳۷ کیلومتر از شبکه روستایی انجام شده است.

به گفته وی همچنین برای پاسخگویی به نیاز‌های جدید مشترکان، توسعه شبکه توزیع آب در ۴۸.۲ کیلومتر از شهر‌ها و ۱۷.۱ کیلومتر از روستا‌ها انجام شده است

توکلی افزود: برای ارتقای پایداری شبکه‌های تأمین و توزیع آب و کاهش هدررفت، در سال جاری اقدامات گسترده‌ای در زمینه اصلاح و توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در سطح استان انجام شده است.

وی با اشاره به خشکسالی متوالی در استان و کسری مخازن آب زیرزمینی در فصل داغ تابستان، از مردم خواست: در مصرف آب بیش از پیش صرفه جویی کنند.