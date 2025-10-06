پخش زنده
امروز: -
هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ یک فرانسه یک شنبه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازی های پایانی هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ یک فرانسه به این شرح است:
المپیک لیون ۱ - ۲ تولوز
لوآور ۲ - ۲ رن
موناکو ۲ - ۲ نیس (گلهای موناکو: آنسو فاتی در دقایق ۵ + ۴۵ و ۵۶)
استراسبورگ ۵ - ۰ آنژه
لیل ۱ - ۱ پاری سن ژرمن
- نونو مندش در دقیقه ۶۶ برای پاری سن ژرمن گلزنی کرد، اما تیم لیل با گل دقیقه ۸۵ اتان امباپه بازی را به تساوی کشاند.
- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیمهای المپیک مارسی، استراسبورگ و المپیک لیون با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.