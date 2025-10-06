به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج بازی های پایانی هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ یک فرانسه به این شرح است:

المپیک لیون ۱ - ۲ تولوز

لوآور ۲ - ۲ رن

موناکو ۲ - ۲ نیس (گل‌های موناکو: آنسو فاتی در دقایق ۵ + ۴۵ و ۵۶)

استراسبورگ ۵ - ۰ آنژه

لیل ۱ - ۱ پاری سن ژرمن

- نونو مندش در دقیقه ۶۶ برای پاری سن ژرمن گلزنی کرد، اما تیم لیل با گل دقیقه ۸۵ اتان امباپه بازی را به تساوی کشاند.

- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۱۶ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های المپیک مارسی، استراسبورگ و المپیک لیون با ۱۵ امتیاز دوم تا چهارم هستند.