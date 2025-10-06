تالار‌های بورس کالای ایران امروز دوشنبه ۱۴ مهر ماه میزبان عرضه ۶۱۴ هزار و ۱۳۷ تن انواع محصول خواهند بود که بیشترین حجم عرضه به تالار صادراتی و پس از آن تالار صنعتی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تالار صادراتی کیش قرار است ۲۹۶ هزار و ۹۴ تن محصول شامل ۱۱۴ هزار تن سیمان، ۶۰ هزار تن کلینکر، ۵۹ هزار و ۴۴۱ تن قیر، ۵۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۱۲ هزار تن لوب کات و ۶۵۳ تن عایق رطوبتی روی تابلو برود.

۲۶۹ هزار و ۴۱۵ تن محصول شامل ۱۵۵ هزار و ۶۷۵ تن بلوم و بیلت فولادی، ۱۱۱ هزار و ۴۹۰ تن انواع ورق فولادی و ۲ هزار و ۲۵۰ تن مس نیز در تالار صنعتی عرضه می‌شود.

امروز در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۴۵ هزار و ۴۸۵ تن محصول شامل ۲۵ هزار و ۹۲۲ تن مواد پلیمری، ۹ هزار و ۹۲۵ تن قیر، ۶ هزار و ۳۲ تن فرآورده‌های نفتی و ۳ هزار و ۶۰۶ تن روغن روی میز فروش می‌رود.

امروز در تالار فرعی نیز ۲ هزار و ۹۲۳ تن محصول شامل مواد پلیمری، فولاد، فرآورده‌های نفتی و ضایعات عرضه می‌شود.

در تالار حراج باز هم ۲۲۰ تن کنسانتره فلزات گران بها روی میز فروش هستند.