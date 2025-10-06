به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان گفت: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، تصمیم‌گیری نهایی پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها، در جلسه شورای تحول اداری با حضور استاندار اصفهان گرفته می‌شود.

ابراهیم معتمدی افزود: این جلسه روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار و نتیجه نهایی پس از آن به اطلاع دستگاه‌های اجرایی و همچنین عموم مردم می‌رسد.

وی ادامه داد: تصمیم‌گیری نهایی در ارتباط با تعطیلی استان در روز‌های پنجشنبه بر اساس شاخص‌های گوناگون و بررسی مزایا و معایب آن انجام می‌شود.