به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بنابراعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فاطمه شریف، سرمربی تیم ملی فوتسال دختران زیر ۱۷ سال اسامی ۱۴ ملی پوش را اعلام کرد تا از روز دوشنبه ۲۱ مهر در مرکز ملی فوتبال تمرینات خود را برای حضور بازی‌های آسیایی جوانان بحرین آغاز کنند.

اسامی زهرا امینی و فاطمه شکرانی از اصفهان در لیست دعوت شده به چشم می‌خورد.

بازیکنان تا ۲۸ مهرماه در تهران حضور دارند و سپس به بحرین اعزام می‌شوند تا با تیم‌های بحرین، چین تایپه، چین و هنگ کنگ به رقابت بپردازند.