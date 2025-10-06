بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۶۶۳ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۵۳۶ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۱۸۰ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال طی روز سیزدهم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ۶۵۹ میلیون و ۲۵۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۹۸۲ میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله ۳ میلیون و ۸۸۷ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۱۹۸ میلیارد ریال را رقم زد.