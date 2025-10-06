معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: اطلاعیه اعزام‌های جدید در ماه‌های آبان و آذر، در هفته جاری اعلام خواهد شد و براساس آمار متقاضیان و نیازسنجی استان‌ها، ظرفیت سازی برای اعزام ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست برخط مدیران حج و زیارت استان‌ها با مدیران کل ستادی و اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان (وبیناری)، فرایند‌های اجرایی از ابتدای عملیات عمره مفرده بررسی و تاکید شد به منظور ارتقای سطح خدمات، به صورت مستمر عملیات اجرایی بررسی و روند بهبود سرعت گیرد.

اکبر رضایی در این نشست گفت: استان‌ها ظرفیت ایجاد شده را براساس تقاضای مدنظر مدیریت کنند.

وی با اشاره به ضرورت آسیب شناسی مستمر عملیات عمره برای افزایش کیفیت خدمات اجرایی، بر بهره مندی از تجارب کارگزاران و مدیران ستادی سابق تاکید کرد.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت تاکید کرد: باید مدیران ستادی تجربیات خود را از همۀ فرآیند‌های اجرایی عمره به صورت مستمر به دیگر اعضا که در آستانه اعزام هستند، انتقال دهند.

رضایی گفت: در عملیات عمره؛ توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابط، نظارت دقیق برانجام فرایندها، ارتقاء سطح کیفی خدمات و آسیب شناسی دارای اهمیت است و باید جدی گرفته شود.

وی همچنین از ثبت نام از متقاضیان سفر عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های آبان و آذر، در روز‌های آینده خبر داد و افزود: جزئیات ثبت نام در کاروان‌ها اعلام خواهد شد که این ظرفیت نیز متناسب با آمار و اطلاعات موجود، میزان تقاضا و نیاز سنجی از استان‌ها انجام می‌شود.

گفتنی است در ماه‌های آبان و آذر برای اعزام حدود ۶۰ هزار زائر برنامه ریزی شده است که در صورت فراهم شدن زمینه و شرایط، این آمار افزایش می یابد.