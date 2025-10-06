معاون دادستان خوزستان در بازدید میدانی از منطقه مهدیس اهواز بر رفع مشکلات راه، فضای سبز و معضلات شهری این منظقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیری در راستای تحقق حقوق عامه و پیگیری مطالبات مردم، به همراه شهرداری منطقه ۸ اهواز از منطقه مهدیس بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات و موانع توسعه این منطقه قرار گرفت و بر ضرورت همکاری‌ها برای رفع مشکلات آن تأکید کرد.

وی در این بازدید به بررسی مشکلات زیرساختی و موانع توسعه این منطقه پرداخت و با تأکید بر اهمیت موقعیت جغرافیایی آن، خواستار اقدامات سریع و مؤثر برای رفع این مشکلات شد.

امیری در حاشیه این بازدید اظهار داشت: موقعیت منطقه مهدیس، که در مجاورت شرکت فولاد خوزستان قرار دارد، نیازمند توجه ویژه می‌باشد و لازم است این شرکت در حل مشکلات منطقه به‌طور جدی همکاری کند. یکی از مشکلات اساسی، بن‌بست راه مواصلاتی شرق به غرب اهواز است. اتصال این راه نه‌تنها مشکلات تردد را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تسهیل در توسعه این منطقه می‌شود.

معاون دادستان مرکز خوزستان با اشاره به نیاز توسعه فضای سبز و زیبا‌سازی منطقه مهدیس، تصریح کرد: ایجاد فضای سبز و بهبود جلوه‌های شهری در این منطقه باید در اولویت شهرداری باشد، همچنین معضل نخاله‌های ساختمانی که چهره منطقه را مخدوش کرده است، با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی از طریق برخورد‌های قانونی باید مرتفع گردد.

سرپرست مجتمع دادسرای باهنر اهواز همچنین به معضل سگ‌های ولگرد در منطقه اشاره کرد و گفت: وجود سگ‌های ولگرد مشکلات و نگرانی‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرده است. شهرداری منطقه ۸ اهواز باید اقدامات لازم را در زمینه جمع‌آوری این سگ‌ها انجام دهد تا امنیت، آرامش و سلامت مردم تأمین شود.

امیری با اشاره به اقداماتی که در آینده نزدیک انجام خواهد شد، بیان داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شهرداری منطقه ۸ اهواز قول مساعد داده است که به‌زودی پروژه آسفالت خیابان‌های منطقه منازل نورد مهدیس به مساحت ۲۷ هزار متر مربع آغاز کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات منطقه مهدیس، نیازمند همکاری همه‌جانبه شهرداری، نهاد‌های مسئول و شرکت‌های صنعتی مستقر در این ناحیه هستیم تا بتوانیم زندگی و رفاه بیشتری برای مردم این منطقه فراهم کنیم.