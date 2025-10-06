پخش زنده
امروز: -
بورس انرژی ایران امروز دوشنبه ۱۴ مهر، با عرضههای متنوع و گستردهای در رینگ داخلی و صادراتی آغاز به کار میکند. از محصولات شاخص این روز میتوان به متانول، گاز مایع و بلندینگ نفت اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: ارزش معاملات روز گذشته با عبور از مرز ۱۶.۳ هزار میلیارد ریال، رکورد جدیدی در مهرماه ثبت کرد.
عرضههای متنوع در تابلوی فیزیکی و بینالملل
بورس انرژی ایران در چهاردهم مهر میزبان عرضه گسترده متانول و گاز مایع است.
بورس انرژی ایران چهاردهم مهرماه را با عرضههای قابل توجهی در دو رینگ داخلی و صادراتی آغاز میکند. متانول، گاز مایع و بلندینگ نفتا از محصولات شاخص این روز خواهند بود. ارزش معاملات روز گذشته نیز با عبور از مرز ۱۶.۳ هزار میلیارد ریال رکورد تازهای در مهرماه ثبت کرد.
بازار فیزیکی برای امروز دوشنبه میزبان عرضههای متعددی خواهد بود، از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۲۰ هزار تن متانول شرکت صنایع پتروشیمی سبلان، ۱۴ هزار تن گاز مایع شرکت نفت ستاره خلیج فارس و ۴ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پتروشیمی بیستون اشاره کرد.
همچنین در این روز رینگ داخلی نیز میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری است؛ شرکت پتروشیمی بیستون ۵ هزار تن حلال ۵۰۲ و ۳ هزار تن بلندینگ نفتا را به این رینگ میآورد. از دیگر عرضههای مهم رینگ داخلی به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۲ هزار و ۳۰۰ تن متانول شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی اشاره کرد؛ در این روز رینگ داخلی میزبان چندین عرضه متانول از سوی شرکتهای مختلف است.
ثبت ارزش ۱۶.۳ هزار میلیارد ریالی در معاملات روزانه
مجموع ارزش ریالی معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران به ۱۶ هزار و ۳۳۹ میلیارد ریال در روز یکشنبه سیزدهم مهرماه رسید؛ این رقم حاصل فروش حاملهای انرژی در رینگ داخلی و بینالملل بازار فیزیکی، دادوستد برق و معاملات مربوط به ابزارهای مالی بود. در این روز ۷۶ درصد ارزش کل بازار در رینگ بینالملل به ثبت رسید.
پالایش نفت کرمانشاه فروشنده برتر صادراتی
رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان معامله ۴۴ هزار تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی در روز سیزدهم مهر بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۲ هزار و ۴۰۸ میلیارد ریال در این رینگ انجامید.
شرکت پالایش نفت کرمانشاه در این روز ۴۰ هزار تن تهمانده برج تقطیر را با قیمت پایهای برابر صفر پریمیوم دلار به ازای هر تن در رینگ داخلی عرضه کرد؛ برای این محصول تقاضایی معادل حجم عرضه به ثبت رسید و به این ترتیب فروش کل محصول عرضه شده در قیمت پایه به ثبت مجموع ارزشی معادل ۱۰ هزار و ۷۵۹ میلیارد ریال انجامید و به این ترتیب پالایش نفت کرمانشاه در صدر برترین فروشندگان رینگ بینالملل به لحاظ حجم و عرضه فروش در این روز قرار گرفت.
رینگ بینالملل بازار فیزیکی در سیزدهم مهر میزبان دادوستد ۴ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پتروشیمی بیستون نیز بود.
پالایش نفت آبادان فروشنده برتر رینگ داخلی
بررسی دادههای معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش ۷ هزار و ۳۸۱ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی و ثبت مجموع ارزشی برابر هزار و ۸۰۵ میلیارد ریال در این رینگ طی روز سیزدهم مهر حکایت دارد.
شرکت پالایش نفت آبادان در این روز ۳ هزار تن سیاو را در قیمت پایهای برابر ۲۸۱ هزار و ۲۰۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ کل محصول عرضه شده در همین قیمت به فروش رفت و این معامله با ثبت مجموع ارزشی معادل ۸۴۴ میلیارد ریال در صدر لیست پرفروشهای رینگ داخلی در این روز قرار گرفت.
در رینگ ابزارهای مالی چه گذشت؟
مجموع ارزش ریالی حاصل از معاملات ثبت شده در بخش ابزارهای مالی به ۹۴۶ میلیارد ریال طی سیزدهمین روز مهر رسید.
در این روز ۷ میلیون واحد صندوق سینرژی در تابلو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات مجموع ارزشی معادل ۱۵۴ میلیارد ریال را به همراه داشت.
تابلو گواهی صرفهجویی در بازار اوراق بهادار نیز در این روز میزبان دادوستد ۴.۵ میلیون ورقه گواهی صرفه جویی گاز اوج۰۴۰۴ بود؛ این دادوستد به ثبت مجموع ارزشی معادل ۷۹۲ هزار ریال انجامید.