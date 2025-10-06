در واحد تولید کنسانتره آهن در اسدآباد با تولید روزانه ۸۰۰ تن کنسانتره، مشکل تأمین مواد اولیه وجود دارد که در صورت تأمین آن، تولید و اشتغال افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل کارخانه کنسانتره اسدآباد در این زمینه گفت: فعالیت این واحد از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است و با استفاده از ظرفیت پرسنل بومی در حال حاضر روزانه ۸۰۰ تن کنسانتره آهن تولید می‌کنیم.

محمد نظری افزود: به عنوان تنها واحد تولید کنسانتره آهن در کشور هستیم که مفتخر به دریافت لوح زرین صنعت سبز شدیم.

او تأکید کرد: در این واحد از پسآب شهری به جای آب‌های زیر زمینی استفاده می‌شود و هم اکنون ۹ هزار اصله نهال در پیرامون واحد کاشته شده است.

مدیرعامل کنسانتره آهن اسدآباد تصریح کرد: کیفیت محصول تولیدی ما بر اساس استاندارد‌های جهانی است و بسیاری از شرکت‌های تولید شمش آهن در کشور و خارج از کشور خریدار این محصول هستند.