به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته از گردشگری فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری استان اردبیل در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در آیین گرامیداشت هفته گردشگری که در نگارخانه خطایی اردبیل برگزار شد گفت: در راستای افزایش ماندگاری مسافر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران در استان نیازمند توسعه تنوع تاسیسات گردشگری هستیم.

احد بیوته اظهار کرد: در راستای افزایش ماندگاری مسافر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران ورودی به استان، نیازمند توسعه تنوع تاسیسات گردشگری هستیم.

وی افزود: استان اردبیل ظرفیت‌های کم نظیری در حوزه گردشگری دارد و در زمینه برخی تاسیسات مثل مراکز اقامتی، آب درمانی‌ها و پل‌های معلق نیز شرایط بسیار مناسبی در استان وجود دارد، اما لازم است که تاسیسات جدید و زیرساخت‌های مناسب توسعه پیدا کند.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هفته گردشگری فرصتی برای گرامیداشت زحمات و تلاش‌های قابل تحسین فعالان این حوزه است و حمایت از فعالان این حوزه باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

بیوته با تاکید بر این نکته که فعالان حوزه گردشگری مشکلات خود را برای پیگیری با ما در میان بگذارند، ادامه داد: نقش اصلی را در صنعت گردشگری سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه ایفا می‌کنند و ما در کنار آنها باید مشکلات و مسائل را پیگیری کرده و مسیر رونق صنعت گردشگری را هموار کنیم.