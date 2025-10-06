جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی در سطح شهر اصفهان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، جشنواره فیلم کودک و نوجوان امسال با بخش‌های جنبی جذاب در شهر اصفهان همراه شده است.

محمد معماریان، قائم‌مقام دبیر اجرایی جشنواره، در گفت‌وگوی زنده با شبکه چهار سیما اظهار داشت: «امسال در سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، بخش جمعی تحت عنوان جشن هنری نوجوان و کودک در سطح شهر اصفهان در حال برگزاری است.»

معماریان افزود: «برنامه‌های متنوعی در سالن همایش‌های بین‌المللی شهرداری اصفهان طراحی شده و در چهارباغ و ۱۵ محله شهر، ۳۷۰ برنامه فرهنگی و تفریحی برای کودکان و نوجوانان در جریان است. این برنامه‌ها با حضور چند هزار نفر از شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، برگزار می‌شود و شامل سینمای روباز، نمایش‌های خیابانی، کارناوال‌های عروسکی، نمایشگاه‌های نقاشی و کارگاه‌های آموزشی است.»

معماریان همچنین از برگزاری همایش مطالعات پویانمایی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سالن همایش‌ها و کتابخانه مرکزی خبر داد و گفت: «در سالن اجلاس سران و مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان، جنگ‌های شبانه با حضور چند هزار نفر از مردم و هنرمندان برجسته کارتونی و تلویزیونی در حال اجرا است.»

یکی از نقاط برجسته این دوره، گردهمایی فیلم‌سازان نوجوان در خانه مشروطیت اصفهان است. به گفته معماریان، ۳۰ نوجوان علاقمند به سینما در دوره‌های کارگاهی زیر نظر مربیان و فیلم‌سازان برجسته سینمای ایران، در گروه‌های شش‌نفره، مشغول تولید شش فیلم کوتاه در حوزه انیمیشن و سینمای داستانی هستند که یکی از اتفاقات مهم این دوره از جشنواره به شمار می‌رود.

این برنامه‌های متنوع، فضای شاد و آموزشی را برای کودکان و نوجوانان اصفهانی فراهم کرده و جشنواره را به رویدادی فراگیر در سطح شهر تبدیل کرده است.