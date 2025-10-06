استاندار: بحران آب شرب اراک و ساوه با مشارکت همگانی قابل عبور است و با مدیریت هوشمند منابع و بازچرخانی پساب می توان پایداری بلندمدت منابع آبی استان را تضمین کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، در جلسه شورای حفاظت از منابع آب ساوه، با اشاره به بحران کم‌آبی ناشی از خشکسالی ۵۰ ساله اخیر گفت: صرفه‌جویی و همکاری مردم برای عبور از بحران آب بسیار حیاتی است.

او با تأکید بر همکاری تمامی دستگاه‌ها در حفاظت از منابع آب، افزود: اولویت اصلی استان صیانت از منابع آبی است.

استاندار همچنین بر اجرای طرح‌های اضطراری و سازگارانه تأکید کرد و گفت: شهرداری ساوه، شهر صنعتی کاوه و شهرک صنعتی شهید چمران باید از پساب برای مصارف غیرشرب استفاده کنند.

او همچنین خواستار پر کردن چاه‌های غیرمجاز، بهینه‌سازی مصرف آب و تغییر الگوی کشت شد و از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی برنامه‌های سازگاری با کم آبی را جدی دنبال کنند.

در زمینه تأمین آب ساوه، زندیه‌وکیلی به پیشرفت ۱۳۱ کیلومتری پروژه انتقال آب از سد کوچری اشاره کرد و گفت: این پروژه تا پایان دولت به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین، اجرای طرح اضطراری آبرسانی شامل حفر پنج حلقه چاه در شهر آوه تا پایان مهرماه تکمیل می شود.