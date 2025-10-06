پخش زنده
با راه اندازی تعاونیهای جدید در نیمه نخست امسال در خراسان جنوبی هزار و ۱۳۷ فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما از راه اندازی ۲۰ شرکت تعاونی جدید در نیمه نخست امسال در استان خبر داد.
رزم تعداد اعضای این تعاونیها را ۷۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: این شرکتها در رشته گرایشهای تعاونیهای صنعتی، نیروگاه خورشیدی، خدماتی، مشاغل خانگی حمل و نقل، کشاورزی و مسکن راه اندازی شده است.
به گفته وی این تعاونیها در شهرستانهای طبس، قاینات، بیرجند و سرایان تشکیل شده است.
رزم با بیان اینکه از این تعداد ۷ تعاونی نیروگاه خورشیدی با ۱۰۵ عضو در طبس، قاینات و سرایان تشکیل شده است، افزود: این تعاونیها با ظرفیت ۷.۶ مگاوات، سرمایه گذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی و پیش بینی اشتغال ۱۰ نفر در سال جاری تشکیل شده است.
وی مجموع تعاونیهای فعال استان را ۷۲۶ تعاونی اعلام کرد و افزود: فرصت شغلی ایجاد شده در این تعاونیها ۱۱هزار و۲۰۲ نفر است.
رزم همچنین مجموع شاغلان در این تعاونیها را هزار و ۲۸۵ نفر برشمرد.