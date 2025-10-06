



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل دامپزشکی مازندران، در بازدید از کشتارگاه طیور شهرستان آمل حجم کشتار روزانه درکشتارگاه‌های صنعتی مرغ استان را ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تن اعلام کرد وگفت: مشکلی در فرایند کشتار روزانه مرغ درکشتارگاه‌های استان وجود ندارد.

حمزه آقاپورکاظمی با بیان اینکه مازندران معین تامین مرغ پایتخت است، افزود: درحال حاضر ۲۰ کشتارگاه صنعتی در مازندران فعال است و علاوه بر تامین نیاز روزانه مرغ استان، به استان تهران هم ارسال می‌شود.





وی ادامه داد: همه فرایند کشتارمرغ ازکشتارگاه با نظارت و صدور مجوز‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای به مراکزعرضه وتوزیع فرآورده‌های خام دامی ارسال می‌شود.





مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: این نظارت‌ها توسط مسئولان فنی وبهداشتی مستقر در واحد‌های صنعتی و ناظران دولتی در کشتارگاه‌ها و نیز کارشناسان ومدیران ادارات دامپزشکی شهرستان‌ها از مراکز صنفی شرعی و بهداشتی انجام و درصورت مشاهده هرنوع تخلفی برخورد جدی می‌شود.





آقاپور کاظمی، حجم تولید گوشت سفید وقرمز سال گذشته درمازندران را بیش از ۲۲ هزار و ۶۰۰ تن اعلام و اضافه کرد: دراین راستا تخلفاتی هم وجود داشته و با گزارش‌های دریافت شده مردمی به سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان رسیدگی و با متخلفان برخورد شده است.

ضرورت ایجاد زنجیره تولید درمازندران

مدیرکل دامپزشکی مازندران، ایجاد زنجیره تولید در صنعت طیور دراستان را یک ضرورت مهم واجتناب ناپذیر دراین استان با توجه به جایگاه مهم درکشور برشمرد.





آقاپورکاظمی گفت: ایجاد زنجیره تولید با توجه به ساخت واحد‌های تفکیک شده وهمسو با صنعت طیور درمازندران، می‌تواند درکیفیت وحتی قیمت تمام شده محصول ونیز نظارت وکنترل بهتر درفرایند تولید تاثیرخوبی داشته باشد.





مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر لزوم پیشگیری از بیماری‌های دامی بر اساس شرایط اکولوژیک منطقه گفت: طرح توسعه واکسیناسیون دامی در مناطق بالادست و کم‌برخوردار در حال اجراست و در قالب تفاهم‌نامه قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه، خدمات آموزشی، سم‌پاشی، درمان و توزیع داروی رایگان به دامداران ارائه می‌شود.





وی اضافه کرد: درحال حاضر پوشش واکسیناسیون در دام‌های استان به بیش از ۹۰ درصد رسیده وبراساس ارزیابی‌ها واکسیناسیون نیز در سطح مطلوبی انجام شده است.





کاظمی به کاهش چشمگیر تلفات در بخش شیلات استان نیزاشاره کرد و افزود: در واحد‌های آبزی‌پروری با اجرای برنامه‌های پایش و رصد بیماری، تلفات آبزیان حدود ۹۴ درصد و شیوع بیماری حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است.

بالاترین ظرفیت کشتار روزانه مرغ درمازندران

مدیرعامل کشتارگاه صنعتی آمل هم گفت: این واحد با کشتار هر ساعت ۶ هزار قطعه مرغ یکی از واحد‌های بزرگ کشتارگاهی طیور کشور است و تولیدات آن علاوه بر تامین نیاز روزانه استان‌ها به بیشتر مناطق کشور نیز ارسال می‌شود.





رحیمی افزود: مرغ کشتار شده به علت ماندگاری بالا مورد استقبال خوب مشتریان قرار گرفته و درسال گذشته که مجوز صادرات آزاد بود، ماهانه حدود ۸۰۰ تن مرغ صادر می‌شد.





وی همچنین از تبدیل فرآورده‌های گوشتی با تنوع تولیدات برای ذائقه‌های مختلف سنی درراستای ایجاد زنجیره تولید درمجموعه آمل طیور خبر داد وگفت: این واحد درکنارکشتارگاه آمل طیور درحال ساخت وبا بهره برداری ازآن برای حدود ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.