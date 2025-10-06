پخش زنده
مسابقات چتربازی قهرمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهرستان ساوه به میزبانی فراجا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مسابقات چتربازی قهرمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور ارزیابی سطح فنی و تاکتیکی نیروهای پروازی، حفظ و ارتقاء مهارتهای عملیاتی و انتخاب شایستهترین نفرات برای اعزام به مسابقات جهانی سیزم ۲۰۲۵، با حضور مقتدرانه و رقابتی نمایندگان سه رکن اصلی نیروهای مسلح کشور، یعنی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) ارتش جمهوری اسلامی ایران، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان ساوه به میزبانی فراجا برگزار شد.
این دوره از رقابتها که یک رویداد کلیدی در تقویم ورزشی نظامی کشور است، تأکیدی دوباره بر اهمیت آمادگی جسمانی، دقت عملیاتی و روحیه تیمی در محیطهای حرفهای نظامی داشت و در فضایی کاملاً حرفهای و مطابق با استانداردهای روز جهان، با نظارت دقیق کمیته فنی فدراسیون ورزشهای نیروهای مسلح برگزار شد.
رشته پرش دقیق یکی از فنیترین و حساسترین رشتههای چتربازی نظامی است؛ این رشته مستقیماً آمادگی روانی، توانایی محاسبه تأثیرات محیطی و اجرای مهارتهای فنی در لحظه فرودرا میسنجد. هدف نهایی در این رشته، فرود آمدن در نزدیکی مرکز دایره هدف است و امتیازدهی بر اساس فاصله افقی نقطه فرود تا مرکز هدف محاسبه میشود.
این مسابقات محک جدی برای سنجش توانمندیهای فنی و روانی پرسنل در شرایط شبیهسازی شده عملیاتی است که مستقیماً بر آمادگی عملیاتی در شرایط مختلف آب و هوایی تأثیر میگذارد.
در پایان این رقابتهای فشرده که نشاندهنده سطوح بالای رقابت سالم و تعهد به تعالی فنی بود،
تیمهای برتر نیروهای مسلح موفق به کسب سهمیههای اول تا سوم تیمی برای حضور در رقابتهای جهانی سیزم ۲۰۲۵ شدند.
تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران با کسب بالاترین امتیازات، به مقام قهرمانی تیمی دست یافت و شانس بالایی برای هدایت تیم ملی سیزم دارد.
پس از آن، تیم فراجا جایگاه دوم را تصاحب کرد و تیم منتخب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با عملکردی قابل قبول جایگاه سوم تیمی را تثبیت نموده و سهمیه جهانی را کسب کرد.
ورزشکاران منتخب اکنون وارد مرحله آمادهسازی فشرده تیم ملی خواهند شد تا تکنیکهای خود را با استانداردهای بینالمللی سیزم هماهنگ سازند.
آمادگی پس از مسابقات بر روی بهینهسازی فرود با توجه به تغییرات ارتفاع و فشار هوا، تمرین پرش با چترهای پیشرفتهتر و شبیهسازی دقیقتر شرایط محیطی محل برگزاری سیزم ۲۰۲۵ متمرکز خواهد بود.
این فرآیند تضمین میکند که نمایندگان کشور با آمادگی کامل برای حضور مقتدرانه در صحنههای بینالمللی آماده باشند.